مقتل 4 أشخاص وإصابة 700 آخرين إثر زلزال تايوان واليابان تعلق الحركة الملاحية

الوكيل الإخباري- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 700 آخرون إثر زلزال عنيف ضرب المنطقة البحرية قبالة محافظة هوالين في تايوان.

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وبحسب وكالة الأنباء التايوانية، أعلن مركز الإنذار المبكر من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ جراء الزلزال العنيف. ووقع الزلزال تحت البحر قرب تايوان منتصف الليلة الماضية، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بحوالي 7.4 درجات.

وهز زلزال قوي وقع قبالة ساحل تايوان العاصمة تايبه صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في الجزيرة واليابان والفيلبين والصين.

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال وقع على عمق 15.5 كيلومتر قبالة ساحل الجزيرة الشرقي، وهو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما.

وبالمقابل، علّقت السلطات اليابانية في مطار ناها كبرى مدن جزيرة أوكيناوا اليابانية، حركة الملاحة اليوم، اثر الزلزال العنيف الذي ضرب الساحل الشرقي لتايوان وتسبّب بإطلاق تحذيرات من خطر حدوث أمواج مدّ عال (تسونامي).

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال مسؤول في وزارة النقل في ناها (جنوب غرب اليابان)، إنّ حركة الملاحة في المطار عُلّقت عند الساعة 9:25 بالتوقيت المحلي في البلاد كإجراء احترازي، مشيراً إلى أنّ "الرحلات المقرّر هبوطها في ناها يجب أن يتم تحويلها".







