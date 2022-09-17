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السبت، 17-09-2022 07:16 ص

مقتل 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

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الوكيل الاخباري - قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن خمسة جنود سوريين قتلوا في هجوم إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.

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وأكد الجيش السوري في بيان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب العاصمة.


وقالت وكالة الأنباء السورية:"نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".


سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

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