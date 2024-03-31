مقطع فيديو متداول لتدافع في المدينة المنورة "أسفر عن إصابات ووفيات".. ما حقيقته؟

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق "ازدحاما في المدينة المنورة بالسعودية خلال شهر رمضان الجاري، نتج عنه إصابات ووفيات إثر التدافع"، فما حقيقته؟



أبان الفيديو المتداول حشودا غفيرة وهي تتدافع. وعلّق الناشرون بالقول "عاجل: المدينة المنورة، خمس وفيات و74 إصابة بسبب تدافع الناس اليوم عندما تم فك الحاجز الفاصل بين الممرات".

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وانتشر المقطع بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي تزامنا مع شهر رمضان الذي يشهد توافد عدد كبير من المسلمين إلى السعوديّة لأداء مناسك العمرة.



في حين أن أي خبر عن تدافع أدى لوفيات وإصابات في المدينة المنورة لم يُنشر على أي وسيلة إعلامية.



وأفاد صحافيو وكالة "فرانس برس" في الرياض، بأنه لم تقع أية حوادث تدافع في المدينة المنورة أو مكة المكرمة خلال شهر رمضان الجاري، علما أن شهر رمضان يشهد زحاما شديدا في مكة لا المدينة.



وعبر التفتيش عن الفيديو المتداول بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة، تبين أنه منشور على الإنترنت بتاريخ 21 أبريل من العام الماضي.



وجاء في التفاصيل أن الفيديو يوثق لازدحام في المسجد النبوي بعد صلاة عيد الفطر، إذ يتوافق تاريخ نشر الفيديو مع تاريخ عيد الفطر في السعودية العام الماضي الذي لم يسجل فيه أي حادث تدافع أدى لوفيات.



وسبق لهيئة مكافحة الشائعات المعنية بالرد على الأخبار المضلّلة في السعودية أن فندت هذا الفيديو. وفقا لما نقل موقع روسيا اليوم



عدد الوفيات ٥

عدد الاصابات كسور واختنافات ٧٤

والسبب عندما تم فك الحاجز الفاصل بين

الممرات مما سبب تدافع النآس اليوم

لاحول ولاقوة الابالله عاجل // المدينة المنورةعدد الوفيات ٥عدد الاصابات كسور واختنافات ٧٤والسبب عندما تم فك الحاجز الفاصل بينالممرات مما سبب تدافع النآس اليوملاحول ولاقوة الابالله pic.twitter.com/BEJydsmUx2 March 25, 2024







ويوم أمس تداول نشطاء مقطع فيديو لعملية تفويج مؤدي صلاة التراويح في الحرم المكي رغم الكثافة العالية للمعتمرين.



وأظهر الفيديو رجال الأمن وهم ينظمون حركة المعتمرين أثناء توجههم لأداء صلاة التراويح يوم أمس ما أثار حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالتنظيم الكبير والجهد المبذول من أجل سلامة المعتمرين. وفقا لموقع روسيا اليوم

#ليلة_القدر #العشر_الاواخر #الهلال_الشباب pic.twitter.com/tDw0wfef2k نجاح رجال الأمن في تفويج زحام صلاة التراويح رغم الكثافة البشريه العالية ، خدمة ضيوف ببت الله الحرام ومسجد نبينا محمد صل الله عليه وسلم شرف يعتز به كل مواطن #السعودية March 31, 2024