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السبت، 28-01-2023 10:59 ص

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر مفكرات بايدن بعد تفتيش منزله

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الوكيل الإخباري- قالت قناة NBC التلفزيونية، إن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخذوا معهم مفكرات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الانتهاء من تفتيش منزله الخاص.

وفي وقت سابق أصبح معروفا، أنه أثناء تفتيش منزل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، عثر موظفون من  وزارة العدل على مجموعة جديدة من الوثائق السرية، وهي الثالثة على التوالي.

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وأضافت القناة نقلا عن مصدر مطلع: "تمت مصادرة مفكرات لوجود بعض الصفحات التي دونت فيها عبارات عن نشاطات بايدن الرسمية في منصب نائب الرئيس (في عهد الرئيس باراك أوباما) بما في ذلك تفاصيل اتصالاته الدبلوماسية، وهي ربما تتضمن معلومات سرية الطابع".

ووفقا للمصدر، يمكن اعتبار الملاحظات المكتوبة بخط اليد بيانات سرية الطابع بسبب محتواها الحساس. ونوه المصدر بأن بايدن، احتفظ بعدد "ضخم" من المفكرات، لكنه لا يعرف عددها بالضبط.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم العثور على وثائق سرية في مكتب بايدن في مركز أبحاث يحمل اسمه في واشنطن. وأشارت إلى أن هذه الوثائق تعود في تاريخها إلى الفترة عندما عمل بايدن في منصب نائب الرئيس، وتم العثور عليها قبيل انتخابات التجديد النصفي في أوائل نوفمبر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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