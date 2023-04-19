الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

ملايين المعتمرين يحتشدون لحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام - صور

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الأربعاء، 19-04-2023 08:21 م

ملايين المعتمرين يحتشدون لحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام - صور

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الوكيل الاخباري - يشهد المسجد الحرام توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة المغرب والعشاء والتراويح، وحضور ختم القرآن، حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدها بالفرش ومكبرات الصوت، وجندت مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.






 




 

 


 

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