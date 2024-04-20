منطقة كورغان الروسية تأمر بإخلاء بعض المناطق خشية فيضان الأنهار

الوكيل الإخباري- أمرت السلطات في منطقة كورغان في جبال الأورال الروسية بإخلاء عدة مناطق اليوم السبت، بسبب ارتفاع منسوب الأنهار بعد ذوبان كميات كبيرة من الثلوج وتساقط أمطار غزيرة على أرض غمرتها المياه بالفعل قبل الشتاء.

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وتتعرض منطقة الأورال الروسية وشمال قازاخستان في كثير من الأحيان لفيضانات في هذا الوقت من العام، لكنها تشهد هذا العام أسوأ أحوال تم تسجيلها، وقالت السلطات في كورجان إن منسوب نهر توبول تجاوز بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1994.



وقالت السلطات عبر تطبيق تيليجرام "حان الوقت لجمع المتعلقات والوثائق وإيجاد مكان للحيوانات الأليفة"، وحثت الناس على مغادرة المناطق الخطرة.



ويوجد في كورغان جزء رئيسي من المجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو مصنع عملاق ينتج مركبات مشاة قتالية للجيش، والتي يتزايد الطلب عليها من أجل الحرب الروسية في أوكرانيا.



ولم ترد تقارير عن تأثر مصنع كورغان ماش زافود حتى الآن.



وقالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ إن منسوب المياه في نهر توبول من المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.



وقالت السلطات في أورينبورج، وهي منطقة أخرى تضررت من الفيضانات، إن مستويات المياه تراجعت.



واستأنفت مصفاة أورسك للنفط يوم الجمعة إنتاج الوقود، بعد التوقف بسبب الفيضانات. وكانت المصفاة الموجودة في أورينبورج قد أعلنت في وقت سابق حالة القوة القاهرة على إمدادات الوقود اعتبارا من الثامن من أبريل الجاري.



الشرق الأوسط