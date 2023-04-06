الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 08:55 م

الصحة العالمية تحذر من تفشي حمى الضنك وفيروس زيكا في أوروبا

الزاعجة-المصرية


الوكيل الإخباري - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الدول الواقعة شمالي الكرة الأرضية معرضة لخطر تفشي حمى الضنك وفيروسي زيكا وشيكونجونيا، فيما يعزز التغير المناخي المدى الذي يمكن أن ينقل فيه البعوض هذه الأمراض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء.

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وفي ظل حدوث الكوارث المناخية بصورة أكبر من ذي قبل، يتخوف الخبراء من أن تصبح الأمراض التي تنقلها الحشرات أكثر شيوعاً، بما في ذلك في مناطق العالم التي لا تمثل فيها تهديدا حالياً.


وهذا هو ما حدث العام الجاري في دول نصف الكرة الجنوبي التي عاد فيها الصيف لتوه، حيث يشهد الفصل عادة زيادة أعداد البعوض.

 

البيان

 




 

 


 

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