الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

تعميم من وزارة التربية بشأن الزي المدرسي

توقيف خمسة أفراد شرطة إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا

منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب الجثث المتناثرة في المدينة

ولي العهد والأميرة رجوة في منزل الباشا الطبيب رامي فراج

الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في وادي موسى

زاهرة طبيشات تؤدِّي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 11%

الثلاثاء، 08-08-2023 05:14 م

منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب الجثث المتناثرة في المدينة

64d23e71423604701718bd7f


الوكيل الإخباري- حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية من خطر تفشي الأمراض نتيجة انتشار جثث القتلى في شوارع الخرطوم، على خلفية القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمر منذ 4 أشهر.

اضافة اعلان

 

وأفاد بيان صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" التي يقع مقرها في لندن، بأن "آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم"، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد.

وحذرت المنظمة من أن ذلك قد "يعرض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض". ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها "لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها".

وأكدت على أن هذا "المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطل خدمات النظافة والصرف الصحي... يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة".

من جهته، قال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد إن "عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d2526e4c59b72b86401dd5

بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية

64d23b314c59b737f1296bd8

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

64d247514c59b72c1e462ad8

توقيف خمسة أفراد شرطة إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا

64d24327423604728b5fc556

الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما

287662

موسكو تتّهم كييف بتحريض الروس على استهداف مراكز التجنيد

287852

القبض على رجل بعد حادث طعن قرب المتحف البريطاني

أخبار متعلقة
64cac3d242360449db64f446

السودان.. الدعم السريع تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة للتحقيق بشأن أي مزاعم انتهاكات

64ca861b4236044dc8483d2a

الجيش السوداني يعلن مداهمة منازل مدنيين اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية

64c8de574236045ff726e316

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

64c7ad704c59b7110d7ec38f

الدعم السريع: ضبط 3 أجانب تسللوا عبر حدود السودان

64c6199842360458df14abbe

السودان.. مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة جراء قصف مدفعي جنوب الخرطوم

الدعم

الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع