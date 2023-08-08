منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب الجثث المتناثرة في المدينة

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية من خطر تفشي الأمراض نتيجة انتشار جثث القتلى في شوارع الخرطوم، على خلفية القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمر منذ 4 أشهر.



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وأفاد بيان صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" التي يقع مقرها في لندن، بأن "آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم"، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد.



وحذرت المنظمة من أن ذلك قد "يعرض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض". ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها "لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها".



وأكدت على أن هذا "المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطل خدمات النظافة والصرف الصحي... يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة".



من جهته، قال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد إن "عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين".

روسيا اليوم