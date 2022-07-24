الثلاثاء 26-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

ورشة علمية حول مرض التصلب اللويحي

المياه: نحفر آبارا عميقة في حسبان

الطيران التركي يقصف في دهوك العراقية

التربية تنشر أسماء المرشحين للتعيين - أسماء

انخفاض مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني في الربع الثاني

وزير التخطيط يلتقي مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات

الأحد، 24-07-2022 04:42 م

منظمة حقوقية تسعى لاعتقال رئيس سريلانكا السابق

2022724163628379YV


الوكيل الإخباري - قدمت منظمة حقوقية، وثقت ما قالت إنها انتهاكات وقعت في سريلانكا، شكوى جنائية إلى النائب العام في سنغافورة سعياً لاعتقال رئيس سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسا بسبب دوره في حرب أهلية استمرت عقوداً هناك.

وذكرت "منظمة المشروع الدولي للحقيقة والعدالة (آي تي جيه بي)" أن راجاباكسا ارتكب انتهاكات جسيمة لمعاهدة جنيف خلال الحرب الأهلية في 2009 عندما كان وزيراً للدفاع، حسبما أشارت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتقول المنظمة، ومقرها جنوب أفريقيا، إنه استناداً إلى الولاية القضائية العالمية؛ فإن تلك الانتهاكات تستدعي الملاحقة القضائية في سنغافورة التي فر إليها بعد إضرابات في بلاده استمرت أشهراً بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقالت ألكساندرا ليلي كاثر، وهي من فريق المحامين الذي صاغ الشكوى، لـ"رويترز" عبر الهاتف من برلين: "الشكوى الجنائية التي جرى تقديمها (لا تستند فحسب) على معلومات يمكن التحقق منها بشأن الجرائم التي ارتكبت؛ بل أيضاً على أدلة ذات صلة بالشخص المعني الذي يوجد الآن في سنغافورة".

ونفى راجاباكسا من قبل كل الاتهامات الموجهة إليه بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب.

وقالت وزارة الخارجية في سنغافورة إن راجاباكسا دخل البلاد في زيارة خاصة ولم يطلب حق اللجوء ولم يمنح هذا الحق أيضاً.

اضافة اعلان

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1649070657818

إيزي جيت تتكبد خسائر بضغط من اضطرابات المطارات

62dfbd3f4c59b749047d82a3

الطيران التركي يقصف في دهوك العراقية

تتتت

روسيا تتخلى عن محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024

62dfd28e423604273d114d45

بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا وسوريا

_96222902_e8b9a84c-989c-4c80-bb6e-0734f797fc49

صهر ترامب يكشف عن إصابته بالسرطان خلال عمله في البيت الأبيض

62dfcfc24c59b760635fcb84

تونس.. الكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور

أخبار متعلقة
216928

رئيس هارب و48 ساعة في الفراغ.. ما الذي يحدث في سريلانكا ؟

62c7edb442360457bc1f3a41

لبنان.. توقيف أحد أخطر عصابات خطف الأشخاص

62c7a69937199

وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد إصابته بإطلاق نار

62c7d83d8a432

شاهد بث مباشر من صعيد عرفات - فيديو

FXHALG7XwAEIHzj

الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة

20200729234548400

تعرّف على أفضل دعاء في يوم عرفة - فيديو