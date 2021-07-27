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الثلاثاء، 27-07-2021 04:48 م

السعودية تحذر كل من يثبت تورطه بالسفر للدول الممنوع السفر إليها بعقوبات منها منع السفر لـ 3 سنوات

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الوكيل الإخباري- شددت الداخلية السعودية على أن كل من يثبت تورطه بالسفر للدول الممنوع السفر إليها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 3 سنوات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية "وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد لمدة 3 سنوات".

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وقالت وزارة الداخلية السعودية "في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تؤكد:


- استمرار منع السفر إلى الدول المعلنة سابقا، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى.


- كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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