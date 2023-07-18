الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

جائزة الحسن للشباب تختتم دورة مساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية

الثلاثاء، 18-07-2023 12:41 م

موجة حر جديدة تحطم رقما قياسيا في أوروبا اليوم

1689671314958


الوكيل الإخباري- دخلت موجة الحر التي تجتاح جنوب القارة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مرحلة أشد إذ ستصل درجة الحرارة في إيطاليا إلى حدود 46 درجة مئوية، في وقت اندلع حريقان جديدان وكبيران في الساحل اليوناني حيث تتأهب البلاد لموجة حر ثانية.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان اليوم، درجات حرارة ملتهبة، فيما ستتعرض دول أخرى في القارة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولندا لدرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة.


ففي إيطاليا، أطلقت السلطات تحذيرات حمراء اللون مع توقع الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة فيها اليوم إلى حدود 46 درجة مئوية، وفق وكالة "آكي" للأنباء.
وحذرت السلطات المواطنين من وصول الحرارة في مقاطعة "طارنت" جنوب البلاد إلى 46 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي في القارة الأوروبية الذي سجل عام 2021 في جزيرة صقلية بأكثر من 2.8 درجة مئوية.


وفي إسبانيا، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الحرارة سترتفع اليوم في العاصمة مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".


وفي ذات السياق، استعرت الحرائق في منطقتين قرب العاصمة اليونانية أثينا، أججتها الرياح القوية، حتى خرجت الأمور عن السيطرة، ما أدى لتدمير منازل وإجبار آلاف السكان على الفرار، وفق وكالة الأنباء اليونانية الرسمية.


وبحسب هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، ستبلغ الحرارة في أثينا ظهر اليوم فوق 40 درجة مئوية، بعد أيام من إغلاق "الأكروبوليس" المعلم السياحي الأبرز فيها بصورة مؤقتة لحماية السياح من أشعة الشمس.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
41534_11_1653452521

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

64b6a50142360401e439fa97

تونس تتسلم 4 طائرات تدريب T-6C من الولايات المتحدة

64b6a0284236040384718999

مصر.. كارثة تهدد أهم محاصيل البلاد

image (5)

اتفاق تصدير الحبوب يكبّد الشركات الروسية خسائر قيمتها مليار دولار

64b6942a42360406212ecaf2

القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة ويتركه رهن التحقيق

64b691a74c59b728063d873f

الأمريكي الذي عبر حدود كوريا الشمالية يعتقد أنه جندي

أخبار متعلقة
000

تحذيرات من التوهج الشمسي مع استمرار موجة الحر التي تضرب العالم

45

حر شديد يضرب الكرة الأرضية.. ودول أوروبية تصدر التنبيه الأحمر

image

أرقام قياسية لدرجات الحرارة في أوروبا

image1170x530cropped

يونسيف: 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط

747

ليبيا تعلن رفع روما حظرا على استخدامها مجال إيطاليا الجوي

1688716760047

6 قتلى جراء حريق شبّ بدار للمسنين في ميلانو الإيطالية