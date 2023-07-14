يونسيف: 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا هذا العام، أثناء محاولتهم عبور طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط، من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

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وذكرت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في بيان نقلته شبكة سي إن إن الإخبارية: "في محاولات للعثور على الأمان، ولم شمل الأسرة، والبحث عن مستقبل أكثر تفاؤلاً، يستقل الكثير من الأطفال قوارب على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فقط ليفقدوا حياتهم أو يُفقدوا في الطريق".



وأضافت: "هذه إشارة واضحة على أنه يجب عمل المزيد لتأمين مسارات آمنة وقانونية للأطفال للحصول على اللجوء، مع تعزيز الجهود لإنقاذ الأرواح في البحر، في نهاية المطاف، يجب عمل الكثير لمعالجة الأسباب الجذرية التي تجعل الأطفال يخاطرون بحياتهم في المقام الأول".



وبحسب البيان، فإنه ومنذ كانون الثاني 2023، قدرت يونيسف وصول قرابة 11600 طفل إلى شواطئ إيطاليا قادمين من شمال أفريقيا.



بترا