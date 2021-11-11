موسكو تعبر عن قلقها من نشاط السفن الحربية الأميركية في البحر الأسود

الوكيل الإخباري- عبرت موسكو، اليوم الخميس، عن قلقها من نشاط وتدريبات السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو في البحر الأسود قبالة السواحل الروسية.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "النشاط العسكري لحلف الناتو والسفن التابعة للبحرية الأميركية في البحر الأسود، تثير قلق روسيا والرئيس فلاديمير بوتين".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن وصول سفن حربية أميركية للمشاركة في المناورات الدولية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة الأميركية في أوروبا بمنطقة البحر الأسود.

المصدر: بترا