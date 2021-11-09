بوغدانوف يلتقي رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية

الوكيل الإخباري-استقبل ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس، ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء، تبادل معمَّق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والإنسانية.



وقد تم إيلاء اهتمام خاص لمسائل التسوية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.



كذلك جرت مناقشة تفصيلية لنتائج الجولة السادسة لهيئة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية، في جنيف.. في الوقت نفسه، لوحظ أنه من أجل تحقيق تقدم جوهري في عمل اللجنة الدستورية لا بدّ من بذل جهود لرص صفوف المعارضة الوطنية، وفق بيان الخارجية الروسية.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة