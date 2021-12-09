موسكو: 95 % من منصات الصواريخ النووية جاهزة للاستخدام القتالي

الوكيل الإخباري-أكدت موسكو اليوم الخميس، أن الثالوث النووي الروسي يضمن ردع العدو المحتمل، مبينة أن أكثر من 95 % من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي.

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وقال رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، خلال اجتماع مع المحلقين العسكريين لدول أجنبية في موسكو، "تحتفظ القوات النووية الاستراتيجية الأرضية، بأكثر من 95 % من منصات الإطلاق في حالة استعداد دائم للاستخدام القتالي".



وأضاف غيراسيموف، إن "غواصة نووية أخرى مزودة بصواريخ باليستية من نوع بولافا، ستدخل قريبا في التشكيل القتالي للقوات النووية الاستراتيجية البحرية

بترا