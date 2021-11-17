موسكو: تدمير قمر صناعي روسي لم يكن موجها ضد أي جهة

الوكيل الإخباري-أكدت موسكو، اليوم الأربعاء، أن اختبارها نظام تدمير الأقمار الصناعية لم يكن موجها ضد جهة ما، وأن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة كان يخضع بشكل صارم للقانون الدولي.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي "تم تنفيذ العملية بتوافق صارم مع القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة الفضاء لعام 1967، ولم تكن موجهة ضد أحد، وان الشظايا الناتجة عن الاختبار لم تشكل تهديدا في عمل المركبات الفضائية الأخرى".



وكانت وزارة الخارجية الأميركية، اتهمت روسيا بتنفيذ تجربة صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء تسببت بوجود حطام، مبينة أن ذلك يشكل تهديدا لمصالح كل دول العالم.

بترا