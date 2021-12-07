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الثلاثاء، 07-12-2021 09:44 ص

صباح عند بايدن ومساء عند بوتين.. في صالح أي منهما يصب توقيت المحادثة؟

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الوكيل الإخباري-رد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال صحفي عمن من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يعتبر توقيت المحادثة المقررة بينهما اليوم الثلاثاء، أكثر ملاءمة له.

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وقال بيسكوف: "الساعة السادسة ليست وقتا مسائيا (متأخرا) بالنسبة لبوتين. إنها منتصف الدوام وموعد مناسب جدا"، وذلك بعدما أُعلن أن المحادثة ستجري في السادسة مساء بتوقيت موسكو والعاشرة صباحا بتوقيت واشنطن.

 

وفي وقت سابق ذكر بيسكوف أن الاتصال بين بوتين وبايدن سيجري عبر خط مغلق تم إطلاقه بين موسكو وواشنطن.

 

روسيا اليوم

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