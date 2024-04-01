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الإثنين، 01-04-2024 01:22 م

مولدوفا تعلن انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة قوات أمريكية ورومانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع المولدوفية اليوم الاثنين انطلاق مناورات "جي سي إي تي-2024" بمشاركة قوات خاصة من مولدوفا ورومانيا والولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان، نشر على موقعها الرسمي: "سيتدرب جنود الجيش الوطني مع زملائهم من رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية في التدريبات المتعددة الجنسيات "جي سي إي تي-2024" (تدريبات التبادل المشترك) ويجري التدريب في مراكز الجيش الوطني المولدوفي، في الفترة من 1 حتى 19 أبريل من هذا العام".

وتهدف المناورات إلى "إجراء تدريبات مشتركة، وتبادل الخبرات بين جنود القوات الخاصة المولدوفية والرومانية والأمريكية، فضلا عن رفع مستوى أمكانية العمل المشترك".

وسيشارك في التدريبات هذا العام، أفراد من جهاز أمن الدولة المولدوفي، بالإضافة إلى مفرزة القوات الخاصة "بانتيرا".

وتتضمن التدريبات القفز بالمظلات، وعمليات إطلاق نار معقدة في الليل والنهار، والتدريبات في الميدان لأداء مهام محددة.

 




 

 


 

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