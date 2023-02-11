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السبت، 11-02-2023 10:23 ص

نائب أردوغان: أكثر من مليون شخص من متضرري الزلزال يقيمون بمراكز إيواء

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الوكيل الإخباري- أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن نحو مليون و50 ألف شخص من متضرري الزلزال يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة تم إنشاؤها في المناطق المنكوبة.

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وقال أوقطاي في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة مساء أمس الجمعة: "نستضيف حاليا نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال في مراكز إيواء مؤقتة".

وذكر أن 31254 من أفراد فرق البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 12 ألفا من المعدات الثقيلة وأكثر من 900 رافعة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وأوضح أنه تم إجلاء 190 ألف شخص من المدن المنكوبة إلى مناطق أكثر أمنا.

وحسب آخر إحصائية رسمية، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 20665 قتيلا و80088 مصابا حتى الآن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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