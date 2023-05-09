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الثلاثاء، 09-05-2023 09:31 ص

نائب وزير الخارجية الأوكراني موبخا سفير بلاده في برلين: هذه "صفعة للأسلاف"

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الوكيل الإخباري- وبخ نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، سفير بلاده في ألمانيا أليكسي ماكييف، واعتبر أنه أهان ذكرى الأسلاف برفضه وضع الزهور عند النصب التذكارية السوفيتية في برلين.

وقال ميلنيك في مقابلة مع وكالة RND: "كانت غلطة لا تغتفر رفض فعالية وضع إكليل الزهور التقليدية المعتمدة منذ عام 2015 عند النصب التذكاري تيرجارتن في يوم 8 مايو. هذا التصرف يعتبر بالإضافة إلى رفض ماكييف التخلي عن الطلب القديم إلى البوندستاغ لإقامة نصب تذكاري لملايين الضحايا الأوكرانيين للإرهاب النازي في برلين، بمثابة صفعة على وجه أسلافنا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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