الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يحجر على العقل والفكر

والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 27-07-2023 09:09 ص

ناشط أوكراني: تدمير 4 مواقع للمرتزقة في جنوب أوكرانيا

64c1efcf4c59b76f5f77574e


الوكيل الإخباري-قال ناشط في العمل السري بأوكرانيا، إن الجيش الروسي دمر ما لا يقل عن أربعة مواقع للمرتزقة الأجانب على الساحل الجنوبي لأوكرانيا، ردا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

في وقت سابق، أشار سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في منطقة نيكولاييف، إلى ضربة واحدة فقط ضد تجمعات المرتزقة - في فندق إنغول، حيث تمركز مرتزقة أجانب والعديد من العسكريين الأوكرانيين. والآن وردت معلومات عن ثلاث قواعد مماثلة أخرى تم تدميرها بواسطة الضربات الروسية.

اضافة اعلان

 

وأضاف الناشط: "سقط صاروخ فوق منتجع كوبليفو (الواقع في مقاطعة نيكولاييف على ساحل البحر الأسود بين أوديسا وأوتشاكوف). في دور الاستجمام الموجودة هناك، تمركز مع بداية العملية العسكرية الخاصة، العديد من المرتزقة الأجانب وكذلك النازيين الجدد من غرب أوكرانيا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c2218442360424e42a6a38

لفتة رائعة بين بوتين والسيسي تعيد للأذهان ما حدث عام 2019

64c2228b4236041c9a34755f

إخلاء مناطق من الأشخاص.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة

64c1f7c8423604728e2fd081

نتائج الضربات الليلية الروسية: ميناء أوكراني يتلقى ضربة موجعة

64c20ef34c59b70a6d6339fb

فولودين: دول كثيرة لن تشتري الأسلحة الغربية بعد انكشاف عدم كفاءتها في أوكرانيا

72023273309850962059

وفاة الشيخ سعيد آل نهيان .. بيان صادر عن ديوان الرئاسة بالامارات

64c204c94c59b71f985a1e44

شويغو يحضر عرضا فنيا وعسكريا بصحبة زعيم كوريا الشمالية

أخبار متعلقة
64c0c26c423604624f39f8f3

العثور على كمية كبيرة من المخدرات على شاطئ فلوريدا