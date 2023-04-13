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الخميس، 13-04-2023 03:00 م

نجل نتنياهو يؤجج الخلاف مع الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجله يائير بالتوقف عن النشر على وسائل التواصل وسط اتهامات بأنه يؤجج التوترات في إسرائيل ويؤدي إلى تفاقم الخلاف مع الولايات المتحدة.

وذكرت تقرير لموقع "والا" أن يائير نتنياهو الذي عادة ما يغرد على "تويتر" عشرات المرات في اليوم، معظمها هجمات شرسة ضد أعداء والده، متغيب عن مواقع التواصل منذ 28 مارس الماضي.

وقال التقرير، نقلا عن ثلاثة مصادر يمينية قريبة من الأسرة، إن نتنياهو وزوجته سارة أبلغا يائير أنه يتسبب في أضرار وطلبا منه "الهدوء" والابتعاد عن الأنظار، كاشفا أن المطلب أثار صراعا حادا داخل الأسرة.

ووفقا للتقرير، سافر يائير إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يظل هناك لعدة أشهر.

ونفى متحدث باسم العائلة هذا التقرير، وقال: "هذه الإساءة ليائير نتنياهو تكفي.. هذا التقرير بأكمله هو كذبة"، مبينا أن "رحلة يائير إلى الولايات المتحدة كان مخططا لها منذ وقت طويل".

ويعرف يائير بآرائه اليمينية المتطرفة ووجوده العدائي على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرزت مكانته العلنية وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأنه كان يؤثر على سياسات والده، لا سيما فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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