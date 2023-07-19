نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

الوكيل الاخباري - حذر مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، المواطنين من التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، مشددا على ضرورة تقليل خروج الأطفال وكبار السن من المنازل إلى الشوارع في ساعات النهار، مع شرب كميات كبيرة من المياه.



وكشف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ أن منخفض الهند يتعمق على شمال البلاد ويتعمق منخفض السودان على مناطق جنوب الصعيد، مؤكدا أنه بفعل المنخفضين يشهد البلد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وتصل الحرارة في القاهرة والدلتا إلى 41 درجة، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 42 درجة، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة.



ونصح مستشار وزير الزراعة المواطنين، بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وضرورة منع الطعام المالح والكافيين أيضا، لافتا إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتغطية اليدين، وارتداء أغطية بيضاء على الرأس، والابتعاد عن أشعة الشمس وعدم التعرض لها، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة ظهرا.

اضافة اعلان