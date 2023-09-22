الجمعة 22-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وزير الزراعة ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الصفدي يبحث مع مسؤول أممي آليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري

منحة ألمانية للأردن بقيمة 22.4 مليون يورو

بهذا الموعد .. السماء تتزين بآخر قمر عملاق للعام الحالي

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

ضبط نصف طن من زيت الزيتون المغشوش في أحد المركبات في جرش

أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الجمعة، 22-09-2023 05:07 م

نقل الآلاف إلى مستشفيات اليابان في أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

650d69314c59b75b2057e728


الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الشؤون الإدارية اليابانية، بأنه تم نقل ما لا يقل عن 34800 شخص إلى مستشفيات البلاد في أغسطس بسبب تعرضهم لضربات الشمس الناجمة عن الحرارة غير الطبيعية.

وأضافت الوزارة التي تشرف على عمل هيئات الإنقاذ، أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان

 

ووفقا لبيان الوزارة، تسبب ذلك بوفاة 48 شخصا، وتم إدخال 11.1 ألف آخرين إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة.

وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الحوادث في طوكيو، حيث تم إدخال 2200 شخص إلى المستشفيات الشهر الماضي بسبب أعراض ضربة الشمس. ولوحظ التدهور الأسرع لهذه الديناميكيات في المحافظتين الشماليتين، هوكايدو وأكيتا. وفي هاتين المنطقتين، ارتفع عدد المتضررين 10 مرات مقارنة بشهر أغسطس 2022.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650d81334c59b726f1447069

القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر

650d94a4423604652d168802

هجوم سيبراني على مزودي خدمة الإنترنت في القرم

650d876c4c59b722690523be

الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

650d84524236045efd65f6e6

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ كروز في سماء القرم

650d73b94c59b71c98606aa3

الصين وسوريا توقعان على ثلاث وثائق للتعاون

مصر٢

تحذير من تكرار كارثة درنة في مصر لهذا السبب