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الأربعاء، 08-02-2023 10:36 ص

نيوزيلندا تضبط 3 أطنان كوكايين عائمة على سطح مياه المحيط الهادئ

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الوكيل الإخباري - ضبطت السلطات النيوزيلندية أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين عثر عليها عائمة في المحيط الهادئ في أكبر عملية نقل مخدرات في البلاد.

وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر إن المضبوطات التي يبلغ وزنها 3.2 طن تقدر بنحو 500 مليون دولار نيوزيلندي (323 مليون دولار أمريكي).

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وكان الكوكايين قد ألقي في نقطة عبور في المياه الدولية، حيث أبحر ستة أيام شمال شرق نيوزيلندا.


وقال كوستر إن الشحنة تعادل 30 عاما من التوريد في نيوزيلندا وإمدادات لأعوام في أستراليا.


وأضاف: "لا شك أن هذا يوجه ضربة مالية كبيرة من منتجي أمريكا الجنوبية إلى موزعي هذا المنتج".


وقال كوستر إن حجم الشحنة يشير إلى أن المخدرات كانت متجهة على الأرجح إلى أستراليا.


وتابع: "نعلم أن توزيع أي مخدر غير مشروع يسبب قدرا كبيرا من الضرر الاجتماعي بالإضافة إلى الآثار الصحية والمالية السلبية على المجتمعات، وخاصة متعاطي المخدرات وأسرهم".


وقال كوستر إنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن وإن الشرطة تعمل مع شركاء دوليين لمواصلة التحقيقات.

 

البيان

 




 

 


 

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