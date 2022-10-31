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الإثنين، 31-10-2022 11:51 ص

نيوزيلندا تفرض عقوبات على 14 روسيا وسبع شركات روسية

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الوكيل الإخباري- فرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات على 14 مواطنا روسيا، فضلا عن شركات في قطاع الدفاع ووسائل الإعلام.

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وقالت وزيرة خارجية نيوزيلندا، نانايا ماهوتا، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي، إن القيود الجديدة ستطال 14 مواطنا من روسيا، بما في ذلك "رؤساء ومساهمين في الشركات التي تنتج الصواريخ والأسلحة النارية، فضلا عن أعضاء الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالشركة العسكرية الخاصة".

وسيتم منع جميع الأشخاص الخاضعين للقيود هذه من زيارة نيوزيلندا، وطائراتهم من استخدام المجال الجوي للبلاد، والسفن من دخول الموانئ. وسيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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