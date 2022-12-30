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الجمعة، 30-12-2022 12:58 م

هجوم إرهابي يقتل 10 عمال حقل نفطي في شرق سوريا

ان


الوكيل الاخباري - قتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا وأصيب اثنان آخران جراء "اعتداء" استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة.

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وأوردت الوكالة: "قتل 10 عمال وإصيب اثنان آخران جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور".


ولم تحدّد "سانا" طبيعة الاعتداء أو الجهة التي تقف خلفه. إلا أن المرصد السوري لحقوق الانسان اتهم "خلايا تابعة لداعش بتنفيذ الهجوم" قرب الحقل النفطي الواقع في ريف دير الزور الغربي.


 وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الهجوم بدأ بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات، قبل أن يبادر عناصر التنظيم الى إطلاق الرصاص عليها".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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