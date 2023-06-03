مدفعية الجيش الروسي تدمر معقلا محصنا للقوات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه

الوكيل الإخباري - قال أوليغ تشيخوف رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي، إن مدفعية هذه المجموعة دمرت معقلا محصنا للقوات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه.

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وأضاف: "ضربت أطقم المدفعية ذاتية الدفع غياتسينت معقلا للقوميين الأوكرانيين في نوفواندريفكا. وتمكنت منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز تور، من تدمير درون جوي من طراز ليليكا".



وأشار تشيخوف إلى أن نيران مدفعية الجيش الروسي، دمرت على اتجاه زابوروجيه شاحنتين صغيرتين والعديد من العسكريين الأوكرانيين في منطقة نوفودانيلوفكا، وكذلك طاقم لمدافع الهاون في منطقة لوغوفسكي.



وذكر تشيخوف أن الجيش الروسي استهدف بقذائف "غراد" الصاروخية، محطة لتوجيه الطائرات بدون طيار في منطقة ماليخ شيرباكوف.



وقال تشيخوف، إنه تم بواسطة مسيّرة جوية انتحارية من طراز "لانسيت"، استهداف بطارية مدفعية أوكرانية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" على اتجاه جنوب دونيتسك. وتمكنت منظومة دفاع جوي روسية من طراز "تور"، من تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية من طراز "فوريا".



ووفقا له، على نفس الاتجاه، اكتشفت قوة من مجموعة "شرق"، وجود مجموعة استطلاع معادية في منطقة نوفوميخيلوفكا، وقضت عليها. وإلى الجنوب من فيليكايا نوفوسيلكا، دكت المدفعية الروسية تجمعات للعدو ومنعت محاولة تبديل العناصر هناك.



وخلال السجال المدفعي، تمكن رجال المدفعية الروس من تدمير ثلاث منصات مدفعية ذاتية الدفع في شاختورسكي وبورلاتسكي ونوفوسيلوفكا.

RT