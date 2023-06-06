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الثلاثاء، 06-06-2023 03:52 م

خبير يكشف هدف أوكرانيا العسكري من تدمير محطة كاخوفسكايا

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الوكيل الإخباري - قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، إن تدمير محطة كاخوفسكايا هو عملية مخططة متعددة الأوجه للجيش الأوكراني، لضمان الهجوم المضاد في اتجاه زابوروجيه.

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وأضاف الخبير: "أعتقد أنه تم تنفيذ عملية تدمير المحطة، لضمان تنفيذ عملية إنزال نهرية. ستهبط قوة الإنزال كعملية مساعدة عندما تنجح القوات الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في هجومها في مقاطعة زابوروجيه. تدمير المحطة يؤكد أن العدو اختار هذا الاتجاه كاتجاه رئيسي لهجومه. ويؤكد صحة ذلك بشكل غير مباشر، استخدام القوات الأوكرانية لدبابات ليوبارد على اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه".

ويرى الخبير، أن تدمير المحطة تسبب بوقوع بعض المناطق المحصنة الروسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر وكذلك الخطوط الدفاعية على ضفة النهر، وحقول الألغام في منطقة الفيضان - والآن سيضطر الجيش الروسي إلى تركها وإبعاد المدفعية، التي دكت مواقع العدو على الضفة اليمنى والجزر إلى العمق أكثر. الآن بات العدو قادرا على نصب مدفعية بعيدة المدى على الضفة اليمنى لقصف مواقعنا ودعم القوات التي ستقتحم الضفة اليسرى. لقد كانت هذه عملية متعددة الأوجه، وقامت القوات الأوكرانية بتنفيذها بوعي وعمدا. تم إعداد العملية من قبل متخصصين مؤهلين تأهيلا عاليا".

 

RT

 




 

 


 

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