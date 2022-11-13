هجوم صاروخي للاحتلال الإسرائيلي على مطار الشعيرات

الوكيل الاخباري - تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف من الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص.



وقالت وكالة الأنباء السورية، الأحد، إن الدفاعات الجوية السورية " تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي" وأسقطت "عدداً منها"، من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.



وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله: "عند الساعة 23: 18 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه طرابلس - الهرمل شمال لبنان، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية".

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