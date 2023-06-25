الأحد 25-06-2023
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الأحد، 25-06-2023 08:56 ص

رئيس كوبا يعلن تضامنه مع بوتين والشعب الروسي في مواجهة العصيان

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الوكيل الإخباري - أعرب رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل عن تضامنه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، في مواجهة العصيان المسلح الذي أعلنته شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، ومؤسسها يفغيني بريغوجين.

وكتب في صفحته على "تويتر": "أعرب عن تضامن شعب وحكومة كوبا مع فخامة الرئيس بوتين والشعب الروسي الشقيق في مواجهة محاولات التمرد المسلح في البلاد. نحن على قناعة تامة بأن الوحدة والنظام الدستوري سيسودان".

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وفي وقت سابق أدلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيجا بتصريحات مماثلة.


وليلة أمس السبت استولى مقاتلو "فاغنر" على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء بريغوجين قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.


وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين، خلصت إلى موافقة "فاغنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.


وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

 

RT

 




 

 


 

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