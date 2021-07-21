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الأربعاء، 21-07-2021 09:27 م

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

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الوكيل الإخباري - أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، وجود إجماع دولي وإقليمي ليس له مثيل على إنهاء الصراع في اليمن.

وفي بيان مقتضب نشره حساب وزارة الخارجية الأميركية على "تويتر"، هنأ ليندركينغ اليمنيين بمناسبة عيد الأضحى، وأعرب عن أمله في أن يساهم التوافق الدولي إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإلى حل سياسي.

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وقال ليندركينغ: "بينما نحن نحتفل بعيد الأضحى، ما زال النزاع في اليمن مستمرا".

وأضاف: "نأمل في أن يساهم الإجماع الدولي والإقليمي، الذي ليس له مثيل، بالدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار والدخول في حل سياسي لأزمة البلاد".

 

وشدد على أهمية أن ينجح هذا الإجماع الدولي في جذب الأطراف اليمنية إلى التفاوض بحسن نية والذي من خلاله يتم جلب الراحة لليمنيين.
وتمنى المبعوث الأميركي "لكل اليمنيين في جميع أرجاء العالم، خاصة أولئك الذين يقضون هذا العيد بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم.. عيد سعيداً وحجاً مبروراً".

 




 

 


 

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