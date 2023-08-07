"واشنطن بوست": أوكرانيا أصبحت أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية

الوكيل الإخباري - قدمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، مما يجعل كييف أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.



هذا الاستنتاج توصلت إليه صحيفة "واشنطن بوست" بعد لتحليل البيانات الرسمية من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا تلقت أكثر من 66.2 مليار دولار من المساعدات من الولايات المتحدة، منها أكثر من 43 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية مباشرة.



وأرسلت واشنطن ما قيمته 23.5 مليار دولار من المعدات العسكرية الموجودجة في مستودعات البنتاغون إلى كييف، وقطعت على نفسها تعهدات طويلة الأجل لدعم أوكرانيا وتمويل إنتاج الأسلحة بمبلغ 18 مليار دولار، كما قدمت 1.5 مليار دولار كدعم لشراء الأسلحة الغربية.



وخصصت الولايات المتحدة حوالي 20.5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية و2.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.



ووصف مايكل أوهانلون الخبير من من معهد بروكينغز هذه أرقام بـ"المتجاوزة لكل الحدود""، مشيرا إلى أنه بموجب خطة مارشال الي اعتمدت عقب الحرب العالمية الثانية، تلقت الدول الأوروبية حوالي 150 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.



وحسب الخبير، فإن دعم كييف اللامتناهي لن يصبح "غير مستدام اقتصاديا"، ولكن قد يتحول إلى "غير مقبول سياسيا".



في حين أن حجم المساعدة لأوكرانيا صغير نسبيا مقارنة بالميزانية العسكرية الأمريكية البالغة 1.77 تريليون دولار، توضح "واشنطن بوست" أن المبلغ لا يزال كبيرا مقارنة بالدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة للحلفاء الآخرين.



وكانت دول البلطيق أكبر الجهات المانحة للمساعدات المالية إلى كييف من حيث نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنفقت إستونيا 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم كييف، ولاتفيا 1.09% ، وليتوانيا 0.95%، فيما تحتل الولايات المتحدة في هذا الترتيب المرتبة 12 بعد أن أنفقت 0.33% من الناتج المحلي الإجمالي على مساعدة أوكرانيا.

RT