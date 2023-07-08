سوناك: بريطانيا تحث على عدم استخدام الذخائر العنقودية

الوكيل الإخباري - قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني اليوم السبت إن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها، وتحث على عدم استخدامها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بها.

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ونقلت وكالة «رويترز» عن سوناك قوله للصحافيين: «سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر».



وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.



وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان «صعبا للغاية» في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.



وقال بايدن إن اتخاذ هذا القرار كان «صعباً للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا»، وذلك في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» نشرت مقتطفات منها مساء أمس الجمعة.



وحذّر من أن «ذخيرة الأوكرانيين تنفد»، متابعاً: «هذه حرب ذخائر. هم تنقصهم تلك الذخيرة ونحن تنفد لدينا».



وشدد على أن «الأمر الأساس هو إما أن يمتلكوا هذه الأسلحة لوقف الروس الآن ومنعهم من وقف الهجوم الأوكراني (المضاد)... أو ألا يمتلكوها. وأعتقد أنهم في حاجة إليها».



وكان البيت الأبيض قد أكد أن تزويد أوكرانيا بهذه القنابل هو «الصواب».



وستندرج الذخائر العنقودية ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي إلى أكثر من 41 مليار دولار.



وقادت واشنطن الجهود الغربية لتزويد أوكرانيا بأسلحة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.



وأوضح البنتاغون أن المساعدة الجديدة تتضمن «ذخائر تقليدية محسّنة للاستخدام المزدوج»، أي القنابل العنقودية.



وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده هي «في أمسّ الحاجة» لهذه المساعدة العسكرية الجديدة. ورأى أن «تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا سيوفّر أدوات جديدة لرفع الاحتلال عن أرضنا وجعل السلام أقرب».



وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن قرار تزويد أوكرانيا ذخائر عنقودية اتخذه بايدن بالتشاور مع حلفائه وبعد «توصية بالإجماع» من إدارته.



وأوضح أن الخطوة ضرورية نظراً إلى «الخطر الهائل الذي يتهدد المدنيين في حال تجاوزت القوات والدبابات الروسية المواقع الأوكرانية، واستولت على مزيد من الأراضي الأوكرانية، وأخضعت مزيداً من المدنيين بسبب عدم امتلاك أوكرانيا ما يكفي من المدفعية».



وأكد ساليفان أيضاً أن الأوكرانيين قدموا ضمانات «خطية» حول كيفية استخدام هذه الأسلحة للتقليل من «الأخطار التي تشكلها على المدنيين».



ويشير مصطلح «الذخائر العنقودية» إلى أي نظام من نظم أسلحة تطلق بمجموعة من الذخائر المتفجرة الأصغر حجماً على هدف معيّن، وهي مصمّمة للانفجار قبل الارتطام أو عنده أو بعده. ويمكن إطلاق هذه الذخائر بواسطة القذائف أو المدفعية وحتى من قنابل من الطائرات.



ويمكن أن يتراوح عدد القنابل في هذه الذخائر بين العشرات والمئات.



وحظرت دول عدة استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008. لكن الكثير من الدول، مثل الولايات المتحدة وأوكرانيا، لم تصادق عليها.

الشرق الأوسط