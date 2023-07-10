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الإثنين، 10-07-2023 12:29 م

الخارجية الصينية: نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا قد يتسبب بحدوث أزمات إنسانية

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الوكيل الإخباري - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية، قد يتسبب بحدوث أزمات إنسانية وسيزيد من تفاقم الوضع في أوكرانيا.

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وقالت: "لقد رفضت العديد من البلدان إمداد الذخائر العنقودية، ويمكن أن تؤدي عمليات التزويد بها غير المسؤلة إلى أزمات إنسانية. يجب معالجة القضايا الإنسانية وقضايا الأمن بطريقة متوازنة، ويجب العمل مع نقل الذخائر العنقودية بضبط النفس والحذر".

وأضافت أنه يتعين على الأطراف المعنية عدم إشعال فتيل الأزمة وتأجيج التناقضات التي تؤدي بدورها إلى احتدام الأزمة الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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