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الأربعاء، 22-09-2021 07:51 ص

واشنطن تدعو إلى محاسبة المتورطين في الانقلاب الفاشل في السودان

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية الأمريكية محاولة الانقلاب على نظام الحكم في السودان، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن المحاولة الانقلابية للعدالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الولايات المتحدة تحذر من أن مثل هذه الأعمال قد تعرض العلاقات بين البلدين للخطر.

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وأضاف: "الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشلة، التي قام بها عسكريون ومدنيون للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية في السودان" مؤكدا أن واشنطن "تواصل دعم" السلطات الحالية في السودان وتعول على "تحول ديمقراطي في البلاد".


ودعا في البيان إلى "تقديم المتورطين في محاولة الاستيلاء على السلطة إلى العدالة"، مشيرا إلى أن "الإجراءات المناهضة للديمقراطية تهدد الدعم الدولي للسودان، بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".


وأعلنت السلطات السودانية أمس الثلاثاء إحباط محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة، واعتقال جميع المتورطين فيها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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