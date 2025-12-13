ترامب يكشف حالة الشرع بعد الهجوم الإرهابي في تدمر

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كان هذا هجوما لداعش ضد الولايات المتحدة وسوريا في منطقة خطيرة جدا في سوريا لا تسيطر عليها السلطات السورية بالكامل. الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب للغاية ومشغول بهذا الهجوم. ستتبع ذلك ردود فعل خطيرة جدا".
وأعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان
-
مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض تنظمها حركة "رفض الفاشية"
-
سوريا تدين هجوم تدمر وتقدم التعازي لعائلات الضحايا
-
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف
-
لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
-
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
-
قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر
-
خطوة قانونية جديدة في الإمارات لتعزيز حماية الأطفال مجهولي النسب