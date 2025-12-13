ترامب يكشف حالة الشرع بعد الهجوم الإرهابي في تدمر

الوكيل الإخباري- وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بردود فعل "خطيرة جدا" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك عقب مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بسوريا.



وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كان هذا هجوما لداعش ضد الولايات المتحدة وسوريا في منطقة خطيرة جدا في سوريا لا تسيطر عليها السلطات السورية بالكامل. الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب للغاية ومشغول بهذا الهجوم. ستتبع ذلك ردود فعل خطيرة جدا".

وأعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.