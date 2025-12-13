سوريا تدين هجوم تدمر وتقدم التعازي لعائلات الضحايا

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن إدانة سوريا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لمكافحة الإرهاب مشتركة بين سوريا والولايات المتحدة بالقرب من تدمر.

