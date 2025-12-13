الأحد 2025-12-14 01:14 ص

سوريا تدين هجوم تدمر وتقدم التعازي لعائلات الضحايا

أرشيفية
السبت، 13-12-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن إدانة سوريا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لمكافحة الإرهاب مشتركة بين سوريا والولايات المتحدة بالقرب من تدمر.

وكتب على منصة إكس "نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا وإلى الحكومة والشعب الأميركيين، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

 
 


