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الخميس، 11-04-2024 10:19 م

بيلد: كييف استنفدت مخزونات صواريخ "باتريوت" و"إيريس"

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الوكيل الإخباري - أشار المحلل السياسي في صحيفة بيلد الألمانية جوليان روبكي إلى استنفاد كييف لمخزوناتها من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إيريس" وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.

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وقد كتب روبكي معلقا على الهجوم الذي استهدف محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية بالقرب من كييف: كنت قد ذكرت قبل بضعة أسابيع (ولم يصدقني أحد تقريباً)، أن أوكرانيا استنفدت مخزونات صواريخ "باتريوت" و"إيريس".


وبرأي روبكي أن مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الأخرى قد استنفدت أيضا أو دمرت. وهذا يحدث فيما تعج مستودعاتنا بمئات المنظومات وآلاف الصواريخ.

 

RT

 




 

 


 

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