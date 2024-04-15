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الإثنين، 15-04-2024 04:00 م

ذخائر "كراسنوبول" الفائقة الدقة تدمر الدبابات الألمانية والمدافع البولندية

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الوكيل الإخباري - أظهرت ذخائر "كراسنوبول "الروسية الفائقة الدقة فاعلية عالية في تدمير تحصينات جيش نظام كييف، كما استطاعت القضاء على مدفعيته.

وليس هناك المدافع المقطورة فحسب بل ونماذج حديثة، مثل مدافع AHS Krab البولندية الصنع. وقد نشرت إحدى قنوات "تليغرام" الروسية مقطع فيديو أظهر إصابة هذا المدفع من قبل مدفع "مستا" الروسي البعيد المدى باستخدام قذيفة "كراسنوبول" الفائقة الدقة.

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وأكدت قذائف "كراسنوبول" كذلك قوتها المدمرة الهائلة والدقة الفائقة في مكافحة المدرعات الأمريكية. وعلى سبيل المثال تم تدمير مدرعة "برادلي" المموهة بواسطة "كراسنوبول" الدقيقة. وقالت قيادة جبهة "الشرق" الروسية إن مسيّرة "أورلان – 30" ساعدتها في ذلك.


وفي جبهة زابروجيه حوّلت قذيفة "كراسنوبول" عددا من دبابات "ليوبارد- 2" إلى خردة عند اقترابها من خط الالتماس المباشر، وذلك في أثناء ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني في الصيف الماضي.


وقد أصابت قذيفة "كراسنوبول" في أثناء إحدى المعارك في أوكرانيا برج دبابة М55S  السلوفينية، ما أدى إلى تفجير مخزون الذخائر وتدمير البرج بالكامل.

 

RT

 




 

 


 

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