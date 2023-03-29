الأربعاء 29-03-2023
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الأربعاء، 29-03-2023 12:45 ص

واشنطن: سنرد على استهداف قواعدنا وقتما وكيفما نشاء

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الوكيل الاخباري - قال منسق الاتصال الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده سترد وقتما وكيفما تشاء على استهداف الجنود الأمريكان في القواعد المتمركزة في سوريا والعراق.

وأضاف كيربي في مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء، إن بلاده سترد بالشكل اللازم على استهداف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران للمنشآت الأمريكية في سوريا والعراق.

وأردف أن بلاده سترد في الزمان والطريقة المناسبتين لدى وقوع أي هجوم ضد قواعدها.

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