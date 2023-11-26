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الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

الأحد، 26-11-2023 11:19 ص

سياسي فرنسي يدعو بلاده لاستعادة العلاقات مع روسيا خلافا للغرب

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الوكيل الاخباري- دعا السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو زعيم حزب "الوطنيون" حكومة بلاده إلى التوقف عن اتباع نهج حلف "الناتو"، والعمل على استعادة العلاقات مع روسيا.

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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "كشفت مجلة "بيلد" الألمانية الليلة الماضية عن "خطة سرية" بين الأميركيين والألمان لإنهاء الحرب والتفاوض مع روسيا وإجبار زيلينسكي على تقديم تنازلات وحشية".

وأضاف: "تريد الولايات المتحدة وألمانيا استعادة العلاقات التجارية مع روسيا بأسرع وقت ممكن، حيث يعتبران الوضع الحالي مدمرا بالنسبة لزيلينسكي، لذا دعونا لا نصدق خرافات "الناتو" ونستيقظ أخيرا... دعونا نبدأ الحوار مع روسيا، وننسى زيلينسكي ونساعد في إحلال السلام!".

 




 

 


 

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