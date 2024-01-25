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الخميس، 25-01-2024 08:29 ص

وزارة الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن مرض "X"

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024 الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم "X"، قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا.

وقد طمأنت الصحة السعودية مواطنيها والمقيمين بخصوص هذه التصريحات، موضحة أن تصريحات المنظمة هي سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيرا بحجم السياق الذي ورد فيه.

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وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذا الخبر يتكرر كل عام، وأن الصحة في ترقب دائم واستعداد تام لمواجهة أي تحديات صحية، لافتة إلى أن ما تدعو له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عموما لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.


وتابعت "الصحة": "الرسالة المتكررة بشكل سنوي هي أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر "لأننا نتعايش مع عدد كبير من الفيروسات والجراثيم"، التي تتغير باستمرار، مما يصعّب التنبؤ بأنواع الأوبئة وأوقات حدوثها، وإن المرض المجهول الذي قد يحدث في المستقبل يطلق عليه اسم مرض "X" أي المرض المجهول".


وأكملت: "هذه الفيروسات والجراثيم موجودة في الطبيعة، ولأسباب -لا يعلمها إلا الله- تتمكن من اختراق الحواجز الطبيعية وتصيب الإنسان"، ولكن - من رحمة الله - أن معظم الأوبئة لا تتحول إلى جوائح، وأن الجوائح العامة مثل كوفيد نادرة جدا، ونحن في ترقب لأي تحديات صحية وهذا قدر الله".


وما تزال السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تتعلم من دروس جائحة "كوفيد-19"، وتحاول تحديد أفضل طريقة لمنع حدوث وباء جديد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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