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الأحد، 20-08-2023 08:31 ص

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو.

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وأضافت وزارة الدفاع أنه تم رصد المسيرة فوق منطقة ستوبينو جنوب موسكو عند الساعة الرابعة من صباح اليوم الأحد، وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في منطقة خالية، دون وقوع إصابات.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين رصد طائرة بدون طيار استهدفت موسكو من الجنوب، وأسقطتها الدفاعات الجوية.


وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسميا.


ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الإرهابي.


وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا. 

 

RT

 




 

 


 

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