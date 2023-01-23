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الإثنين، 23-01-2023 03:23 م

وزير الأوقاف يؤكد أهمية رسالة الإمام

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أهمية رسالة الإمام والخطيب والواعظة لما تحمله من دور كبير في نشر القيم الإسلامية ومكارم الأخلاق بين الناس.

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جاء ذلك خلال محاضرة اليوم الاثنين، في معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، في إطار الدورة الشرعية المتخصصة الأولى التي انطلقت أعمالها قبل أيام، بهدف تأهيل الأئمة والوعاظ، ورفد حصيلتهم العلمية.


ودعا الخلايلة الأئمة والوعاظ والخطباء مطلوب الى التسلح بالعلم والمعرفة والتنور بالفقه الإسلامي وآراء المذاهب والفقهاء والعلماء؛ لأنهم قادة في مجتمعهم وعلى تماس مباشر مع الناس، والجميع يعود إليهم في المسائل الفقهية ما يستوجب عليهم مواصلة جهودهم العلمية.


وأضاف، نتطلع من هذه الدورة لعقد دورات أخرى متنوعة يشارك بها جميع الأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات والمؤذنين، لأن العلم هو سلاح العالم، وهذا ما دعانا إليه ديننا الحنيف، فكانت "إقرأ " هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام.


وكان وزير الأوقاف افتتح يوم الثلاثاء الماضي، أعمال الدورة التي تستمر شهرين بواقع 4 أيام بالأسبوع، وتستهدف الأئمة والوعاظ، وتتضمن تدريس النحو والبلاغة والتفسير والفقه والسيرة النبوية والعقيدة والسلوك، ضمن سياسة الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها.

 




 

 


 

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