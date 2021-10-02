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السبت، 02-10-2021 02:55 م

وزير الخارجية المصري يتحدث عن تقدم في العلاقات مع تركيا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الجولة الاستشكافية الأخيرة التي عقدت بين مصر وتركيا، تناولت العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن هناك قدرا من التقدم في العلاقات بين البلدين.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية أمس الجمعة، :"هناك قدرا من التقدم في العلاقات مع تركيا ونأمل البناء عليه".

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وأوضح شكري أن:"الجولة الاستكشافية الثانية مع تركيا تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية"، مشيرا إلى "وجود تقييم لأمور ثنائية وإقليمية".


وتابع: "الأمر لم يصل بعد للخطوة القادمة، إنما هناك قدر من التقدم نأمل أن يتم البناء عليه، والاتصالات لا تزال تسير على نفس الوتيرة لما تم في الجولتين الأولى والثانية".


وأشار شكري إلى أن القاهرة: "تقيم إلى أي مدى هناك مراعاة للقواعد التي تحكم العلاقات الثنائية، والتزام كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدى الطرف الآخر، ومبدأ الاحترام والاعتراف بسيادة الدولة، وفي إطار المراجعة للسياسات المنتهجة على المستوى الإقليمي".


واستطرد الوزير: "سنفتح الباب لمزيد من التقدم في علاقتنا مع تركيا عندما نكون راضين عن الحلول المطروحة للمسائل العالقة بيننا".


وأكمل: "سنرصد الأمر ونقيمه وفقا لما تنتهجه أنقرة من سياسات سواء مع مصر أو في إطار سياساتنا الإقليمية".


وفي 8 سبتمبر الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية، إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش، وتطبيع العلاقات.


ووفق بيان مشترك لمصر وتركيا عقب الجولة الثانية، "اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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