السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو.. هذا ما توعد به السنوار محقق الشاباك الإسرائيلي قبل أعوام

تصريحات جديدة من الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

اتحاد اذاعات العربية يدين اغتيال الصحفي سامر أبو دقة

الاحتلال يعترف بعدد قتلاه في معارك الشجاعية

بوفاة أمير الكويت .. قطر تعلن الحداد لـ 3 ايام وتنكيس الأعلام

الشيخ نواف الصباح.. تعرف على مسيرة أمير الكويت الراحل

مشاري راشد العفاسي ينعى أمير دولة الكويت

جيش الاحتلال: إصابتان بانفجار مسيّرة تسللت من لبنان

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

التلفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن ويعلن عن بيان قريب للديوان الأميري

عاجل

الاحتلال يعترف بمقتل 20 جنديا في الشجاعية

السبت، 16-12-2023 01:43 م

وزير الدفاع الألماني: يجب على أوروبا تسريع عملية إعادة تسليح الجيوش

thumbs_b_c_685cf69c6733a6005be607a627b4e77f


الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه يجب على أوروبا الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، ولدى الدول الأوروبية 5-8 سنوات لتعزيز إمكاناتها الدفاعية.

وأضاف الوزير: "لدينا 5 - 8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة والمجتمع".

اضافة اعلان

 

وشدد بيستوريوس على أن أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشار إلى أن أوروبا قد تضطر كذلك إلى زيادة حجم المساعدة لأوكرانيا بدلا من الولايات المتحدة، إذا لم توافق واشنطن على تخصيص أموال جديدة لتمويل احتياجات نظام كييف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20231216115854577

السيسي ينعى أمير الكويت ومصر تعلن الحداد 3 أيام

download

بوفاة أمير الكويت .. قطر تعلن الحداد لـ 3 ايام وتنكيس الأعلام

L'émir du Koweit

الشيخ نواف الصباح.. تعرف على مسيرة أمير الكويت الراحل

145-080945-nawaf-alahmad-alsabah-leadership-kuwait_700x400

مشاري راشد العفاسي ينعى أمير دولة الكويت

GBdgB77WQAA-Inn

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

455118

ميرونوف: بوتين سيجمع التواقيع ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل

أخبار متعلقة
6576cba64c59b777991b21ef

وسائل إعلام: زيلينسكي قد يفقد المساعدات المالية الأوروبية والأمريكية بحلول نهاية الأسبوع

_124381909__124343695_gettyimages-1239354944

رويترز: الاتحاد الأوروبي زاد مجددا وارداته من الوقود النووي الروسي

226544

لافروف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على شفا الانهيار

000_32NY887

بولندا ترفض حضور اجتماع وزراء خارجية "الأمن والتعاون في أوروبا" بسبب لافروف