وزير الصحة الروسي: هناك تدفق هائل من الراغبين في القدوم إلى روسيا للعلاج

الوكيل الاخباري- قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه بعد انتهاء وباء كوفيد-19، وفتح الحدود، تم تسجيل تدفق هائل من الراغبين في القدوم إلى روسيا لتلقي العلاج في مراكزها الصحية.



وأضاف موراشكو، في مؤتمر للعلماء الشباب: "يتم تسجيل تدفق هائل اليوم إلى بلادنا - انتهى الوباء، وفتحت الحدود، وهناك تدفق هائل من الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى هنا لتلقي العلاج".

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وأشار الوزير إلى أن روسيا، تعمل على توسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، ويتم تطوير التكنولوجيات الطبية والعلاجية، وفي الوقت نفسه يتم استخدام سياسة تسعير مقبولة.



ووفقا للوزير، يتوجه الأجانب إلى روسيا بهدف الحصول على العلاج الذي لا يمكن الحصول عليه في أي مكان ولا في أي بلد آخر.