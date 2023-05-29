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الإثنين، 29-05-2023 12:38 م

وزير سوداني يعلن عقد مفاوضات جديدة بجدة لتمديد الهدنة

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير التنمية الاجتماعية الاتحادية في السودان أحمد آدم بخيت أن مفاوضات جديدة ستجرى في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد.

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وخلال الإجتماع المشترك بين وفد التفاوض واللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان واللجنة الفنية المنبثقة منها الذي انعقد مساء أمس بمقر اللجنة العليا ببورتسودان برئاسة وزير التنمية الإجتماعية الإتحادي أحمد آدم بخيت، استمع الوفد إلى شرح مفصل حول جهود اللجنة العليا في تنفيذ مهام استلام وتوزيع وتوصيل المساعدات للمتأثرين في ولايات السودان المختلفة باستثناء ولاية الخرطوم وولايات دارفور.

وأوضح وزير التنمية الإجتماعية أهمية تمديد الهدنة لتوصيل المساعدات إلى الولايات التي تواجه تحديات أمنية، مبينا أهمية انضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين في مناطق القتال.

وأعلن أن مفاوضات جديدة ستُجرى في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية، مبينا أن الطرف الآخر قام بــ91 خرقا خلال أسبوع الهدنة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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