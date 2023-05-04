السودان.. الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

الوكيل الإخباري- تبادل طرفا الاقتتال في السودان الاتهامات مجددا بشأن عدم الالتزام بالهدنة المتفق عليها في البلاد، كما قدم كل منهما رؤيته للوضع الميداني، لا سيما في العاصمة الخرطوم.

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وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، في بيان الأربعاء، إن "المتمردين لم يلتزموا في العاصمة بالهدنة المعلنة واستمروا في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب المنشآت الحيوية ونهب ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والبنوك، والقيام ببعض التحركات العسكرية".



وبينما لفتت إلى أن "الوضع العملياتي مستقر تماما في جميع ولايات البلاد"، أشارت إلى أن قوات الدعم السريع حاولت صباح الأربعاء تعزيز قوتها الموجودة بجزء من القصر الجمهوري والتي كانت أصلا مكلفة بتأمينه، لكن القوات المسلحة تصدت لهم وكبدتهم خسائر فادحة.



ولفت بيان الجيش السوداني إلى أن اشتباكات جرت في منطقة السوق العربي ومحيط القصر الجمهوري انتهت بوقف التحركات، كما جرى توسيع نطاق التمشيط بأجزاء من مناطق العاصمة، وتم التعامل مع أهداف معادية بتلك المناطق.



وأشار البيان إلى أنه تم رصد تحركات لتعزيزات من اتجاه الغرب إلى العاصمة وصلت حتى بارا، كما أن "المتمردين وفي إطار عملياتهم لتخريب المنشآت العامة، يقومون باستهداف المحولات الرئيسية للكهرباء ومحطات المياه وإجبار المهندسين المدنيين بتعطيلها تحت تهديد السلاح".



وجددت القوات المسلحة الدعوة لقوات الدعم السريع "بالكف عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة والإستفادة من عفو القائد العام وذلك بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد".

روسيا اليوم